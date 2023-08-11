Джеймс Уорти – о 186 млн на 3 года Дэвиса: «Я счастлив, что лига развивается в этом направлении. Пусть церковь скажет «Аминь»
Член Зала славы НБА Джеймс Уорти отреагировал на новость о подписании форвардом «Лейкерс» Энтони Дэвисом контракта на 3 года и 186 млн долларов, отметив, что рад за нынешнее поколение.
«Пусть церковь скажет «Аминь». Я счастлив, что лига развивается в этом направлении.
Помню, как в начале 80-х годов мы собирались устроить забастовку. Ларри О’Брайен еще был комиссионером. А потом пришел [Дэвид] Стерн, и вдруг появились Мэджик [Джонсон] и Лэрри [Берд], был заключен контракт с CBS, мы получили это всемирное внимание.
Сейчас мы видим плоды успеха, к которому все шли на протяжении длительного периода времени. Я рад за них», – заявил Уорти в эфире Spectrum SportsNet.
В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.
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