Джеймс Уорти – о 186 млн на 3 года Дэвиса: «Я счастлив, что лига развивается в этом направлении. Пусть церковь скажет «Аминь»

Член Зала славы НБА Джеймс Уорти отреагировал на новость о подписании форвардом « » контракта на 3 года и 186 млн долларов, отметив, что рад за нынешнее поколение.

«Пусть церковь скажет «Аминь». Я счастлив, что лига развивается в этом направлении.

Помню, как в начале 80-х годов мы собирались устроить забастовку. Ларри О’Брайен еще был комиссионером. А потом пришел [ ] Стерн, и вдруг появились Мэджик [ ] и Лэрри [ ], был заключен контракт с CBS, мы получили это всемирное внимание.

Сейчас мы видим плоды успеха, к которому все шли на протяжении длительного периода времени. Я рад за них», – заявил Уорти в эфире Spectrum SportsNet.

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

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