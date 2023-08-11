Джеймс Уорти – о 186 млн на 3 года Дэвиса: «Я счастлив, что лига развивается в этом направлении. Пусть церковь скажет «Аминь»

Теги Лэрри Берд Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Дэвид Стерн Джеймс Уорти Энтони Дэвис Баскетбол

Член Зала славы НБА Джеймс Уорти отреагировал на новость о подписании форвардом «Лейкерс» Энтони Дэвисом контракта на 3 года и 186 млн долларов, отметив, что рад за нынешнее поколение.

«Пусть церковь скажет «Аминь». Я счастлив, что лига развивается в этом направлении.

Помню, как в начале 80-х годов мы собирались устроить забастовку. Ларри О’Брайен еще был комиссионером. А потом пришел [Дэвид] Стерн, и вдруг появились Мэджик [Джонсон] и Лэрри [Берд], был заключен контракт с CBS, мы получили это всемирное внимание.

Сейчас мы видим плоды успеха, к которому все шли на протяжении длительного периода времени. Я рад за них», – заявил Уорти в эфире Spectrum SportsNet.

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Кужилин
Оказывается, бывают и адекватные ветераны, которые могут порадоваться за игроков нынешнего и понимают из-за чего это и почему все так
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Для Дэвиса это плюс, Лейкерс же остаётся верить что травмы не доломают его и контракт не превратится в балласт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Иван Кужилин
Оказывается, бывают и адекватные ветераны, которые могут порадоваться за игроков нынешнего и понимают из-за чего это и почему все так
Мой шеф вообще один из самых адекватных олдов 💪🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий