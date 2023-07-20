Эван Фурнье хочет быть обменян в «Сан-Антонио»

Легкий форвард « » дал интервью французскому изданию L’Equipe.

Фурнье заявил о желании быть обменянным из «Никс», назвав « » приоритетным вариантом.

«Это уже не «Сперс» 2014 года, но играть под руководством тренера и учиться у него было бы очень приятно», – заявил француз.

Ранее «Сан-Антонио» выбрал Виктора Вембаньяму под первым пиком.

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА