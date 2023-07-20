Эван Фурнье хочет быть обменян в «Сан-Антонио»

Теги возможные переходы Нью-Йорк Сан-Антонио Грегг Попович НБА Эван Фурнье Баскетбол

Легкий форвард «Нью-Йорка» Эван Фурнье дал интервью французскому изданию L’Equipe.

Фурнье заявил о желании быть обменянным из «Никс», назвав «Сан-Антонио» приоритетным вариантом.

«Это уже не «Сперс» 2014 года, но играть под руководством тренера Попа и учиться у него было бы очень приятно», – заявил француз.

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1 комментарий

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Stranfio
Почему бы и нет, еще один неплохой француз, но пойдет ли на это Сперс большой вопрос.
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