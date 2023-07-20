Эван Фурнье хочет быть обменян в «Сан-Антонио»
Легкий форвард «Нью-Йорка» Эван Фурнье дал интервью французскому изданию L’Equipe.
Фурнье заявил о желании быть обменянным из «Никс», назвав «Сан-Антонио» приоритетным вариантом.
«Это уже не «Сперс» 2014 года, но играть под руководством тренера Попа и учиться у него было бы очень приятно», – заявил француз.
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