Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма из « » подвел итоги второго матча за команду в Летней лиге.

Француз набрал 27 очков, 12 подборов и 3 блок-шота во встрече с « » (80:85).

«Мне бы хотелось бы, чтобы мы выиграли. Думаю, я мог бы сделать больше для победы. Нам надо продолжать учиться. На протяжении примерно трех четвертей мы показывали не самую лучшую игру. Затем в четвертой начали доминировать. Показали истинное лицо этой команды.

Что касается меня лично, то считаю, что это нормально, когда прибавляешь с каждой новой игрой. Пару дней назад я проводил всего первый матч здесь.

Продолжу ли выступать в Летней лиге? Мне надо поговорить с . Посмотрим, что он скажет, но я готов пойти на любые жертвы ради команды и выложиться на все 100 процентов.

Планы на предстоящие три месяца до начала тренировочного лагеря? В последнее время баскетбол не занимал даже 50 процентов моего графика. Мне это не очень нравится. Все недавние события – особенный момент в моей жизни, но я рад, что все это закончилось, если честно. Мне хочется играть в баскетбол, тренироваться и заниматься в тренажерном зале», – заявил Вембаньяма.

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