Энтони Эдвардс о лидерской роли в сборной США: «Я могу набирать очки. Лидерство меня не волнует»

Защитник «Миннесоты» признался, что не стремится занять роль лидера в сборной США.

Эдвардс по ходу подготовительного этапа перед ЧМ-2023 был переведен со скамейки в стартовую пятерку команды.

«Я могу набирать очки. Лидерство меня не волнует.

Я занимаюсь тем, что набираю очки, доставляю мяч в корзину. Так зачем мне пытаться делать что-то еще?» – заявил Эдвардс.

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