Энтони Эдвардс о лидерской роли в сборной США: «Я могу набирать очки. Лидерство меня не волнует»

Теги Миннесота сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что не стремится занять роль лидера в сборной США.

Эдвардс по ходу подготовительного этапа перед ЧМ-2023 был переведен со скамейки в стартовую пятерку команды.

«Я могу набирать очки. Лидерство меня не волнует.

Я занимаюсь тем, что набираю очки, доставляю мяч в корзину. Так зачем мне пытаться делать что-то еще?» – заявил Эдвардс.

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