Энтони Эдвардс оштрафован на 50 000 долларов за инцидент со стулом после 5-го матча серии против «Денвера»

НБА оштрафовала атакующего защитника «Миннесоты» на 50 000 долларов за инцидент, который произошел 25 апреля после поражения «Тимбервулвс» от «Наггетс» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (109:112, 1-4).

Убегая с площадки в подтрибунное помещение, Эдвардс от злости схватил стул и случайно ударил им двух сотрудниц арены, нанеся «незначительные травмы».

Решение было отложено до завершения уголовного расследования в отношении баскетболиста. Обвинения против Эдвардса были сняты в прошлом месяце, что дало возможность лиге наложить штраф.

В настоящее время Эдвардс готовится к чемпионату мира в составе сборной США.

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