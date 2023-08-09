Энтони Эдвардс оштрафован на 50 000 долларов за инцидент со стулом после 5-го матча серии против «Денвера»

Теги происшествия Денвер Миннесота НБА видео штрафы Энтони Эдвардс Баскетбол

НБА оштрафовала атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса на 50 000 долларов за инцидент, который произошел 25 апреля после поражения «Тимбервулвс» от «Наггетс» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (109:112, 1-4).

Убегая с площадки в подтрибунное помещение, Эдвардс от злости схватил стул и случайно ударил им двух сотрудниц арены, нанеся «незначительные травмы».

Решение было отложено до завершения уголовного расследования в отношении баскетболиста. Обвинения против Эдвардса были сняты в прошлом месяце, что дало возможность лиге наложить штраф.

В настоящее время Эдвардс готовится к чемпионату мира в составе сборной США.

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5 комментариев

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leon01
А сядет Мамаев!
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Jordan_Henderson14
Своевременно
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serhio_ramos_
По конспектам Кокорина.
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Вадим flanec
Ответ serhio_ramos_
По конспектам Кокорина.
Эдвардс решил немного подкорректировать, одним стулом сразу двоих))
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Abdulla
Неплохо он там приложился. Ну мог бы дотерпеть до раздевалки 15 секунд :)
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