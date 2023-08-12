Серебряный призер ОИ-2022 Карпенков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в баскетболе 3х3 Илья Карпенков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Награду баскетболисту вручил министр спорта Олег Матыцин.

Карпенков прокомментировал событие.

«Спасибо президенту и министерству спорта за высокую оценку нашей работы! Это не только похвала за проделанный путь и труд, но также и стимул, чтобы работать еще усерднее и достигать новых высот.

Также хочу поблагодарить всех причастных к этому серебру людей – как моих товарищей по команде, тренеров и медицинский персонал, так и большой штаб людей, благодаря которым наше участие вообще стало возможным. Всем огромное спасибо!» – сказал Карпенков.

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