Догуш Оздемироглу выбыл с разрывом связки колена

Новичок « » выбыл из строя с разрывом передней крестообразной связки колена.

27-летний разыгрывающий травмировался во время товарищеского матча сборной Турции против команды Италии. Игрок прошел обследование в Стамбуле.

Этим летом Оздемироглу перешел из «Дарушафаки» в «Эфес», подписав контракт на два года.

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»