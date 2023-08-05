Догуш Оздемироглу выбыл с разрывом связки колена
Новичок «Анадолу Эфеса» Догуш Оздемироглу выбыл из строя с разрывом передней крестообразной связки колена.
27-летний разыгрывающий травмировался во время товарищеского матча сборной Турции против команды Италии. Игрок прошел обследование в Стамбуле.
Этим летом Оздемироглу перешел из «Дарушафаки» в «Эфес», подписав контракт на два года.
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