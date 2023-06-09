«Забочусь о сохранении целостности судейской профессии, которая была поставлена под сомнение». Арбитр завершил карьеру после отстранения за ошибки в матче «Эфес» – «Фенербахче»

Федерация баскетбола Турции отстранила трех судей до конца сезона после третьего матча полуфинальной серии плей-офф « » – « » (97:91, 2-1).

Это было объяснено ошибами судей в концовке матча.

На фоне последних событий один из арбитров, Айтуг Экти, объявил о завершении карьеры.

«После 30 лет работы в качестве арбитра на внутреннем и международном уровне в федерации баскетбола Турции я сочувствую профессии судьи и не принимаю решение федерации «дать отдых судьям до конца сезона».

Я информирую общественность о том, что в знак уважения прекращаю свою карьеру.

Термин «решение судьи, повлиявшее на исход матча» для нас неприемлем, поскольку наша обязанность как арбитров – обеспечить честную борьбу. Однако руководство «Фенербахче» настаивает на применении более существенных и сдерживающих санкций.

Принимая это решение, я в первую очередь забочусь о сохранении целостности судейской профессии, которая была поставлена под сомнение тем, что исход упомянутого матча не был определен техническими факторами.

Я сожалею, что моя многолетняя преданность выполнению своего долга беспристрастного арбитра, роль которого я выбрал с глубочайшим уважением к своим предкам, не увенчалась тем результатом, которого она заслуживала. Тем не менее, я также чувствую ответственность за то, чтобы очистить профессию от этого пятна.

Уделяя особое внимание человеческим этическим ценностям и спортивной морали, я желаю своим коллегам-судьям успешных сезонов, в которых им не придется оправдываться за свои решения перед федерациями и командами, которые они обслуживают, а останется только ответственность перед Международными правилами баскетбола», – говорится в заявлении судьи.

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