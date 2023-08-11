Атаман утверждает, что Уилбекин проигнорировал вызов в сборную Турции. «Фенербахче» отверг обвинения

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Беко сборная Турции Скотти Уилбекин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман утверждает, что защитник «Фенербахче» Скотти Уилбекин отказался присоединиться к национальной сборной, «несмотря на все звонки ему и его клубу».

«Мы ничего не можем сделать, мы не можем никого заставить. Мы объявили предварительный состав пять недель назад и проинформировали об этом все клубы. Мы также пытались связаться с игроками, но если игрок не берет трубку, то что тут сделаешь. В этом случае вы уведомляете их клуб и ждете», – сказал Атаман.

После заявления Атамана «Фенербахче» опубликовал официальное заявление, опровергающее обвинения в адрес Уилбекина и клуба.

«Фенербахче» настаивает на том, что Уилбекин не отказался от участия в сборной, но попросил освободить его от игр этим летом из-за серьезной травмы колена.

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