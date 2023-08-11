Атаман утверждает, что Уилбекин проигнорировал вызов в сборную Турции. «Фенербахче» отверг обвинения

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман утверждает, что защитник « » отказался присоединиться к национальной сборной, «несмотря на все звонки ему и его клубу».

«Мы ничего не можем сделать, мы не можем никого заставить. Мы объявили предварительный состав пять недель назад и проинформировали об этом все клубы. Мы также пытались связаться с игроками, но если игрок не берет трубку, то что тут сделаешь. В этом случае вы уведомляете их клуб и ждете», – сказал Атаман.

После заявления Атамана «Фенербахче» опубликовал официальное заявление, опровергающее обвинения в адрес Уилбекина и клуба.

«Фенербахче» настаивает на том, что Уилбекин не отказался от участия в сборной, но попросил освободить его от игр этим летом из-за серьезной травмы колена.

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