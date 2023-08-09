В сети появились изображения суперзвезд НБА в новой версии NBA 2K

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт фото Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич NBA 2K Баскетбол

В сети появились изображения суперзвезд НБА в новой версии популярного симулятора NBA 2K.

Разработчики выложили картинки с Николой Йокичем, Леброном Джеймсом, Стефеном Карри, Яннисом Адетокумбо, Джоэлом Эмбиидом и Кевином Дюрэнтом.

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7 комментариев

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кандид
КД не очень похож. Остальные - как с фотографии.
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Никита Анохин
кевин как будто в качалке предсезонку провел
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Сергей Ёлкин
клёвый графон в 2к23. последняя нба лив, в которую играл — 2015
+1
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Поникший Руй
Качество
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dev0
КД челюсть у Уэйда позаимвствовал
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Budabuda
Ответ кандид
КД не очень похож. Остальные - как с фотографии.
череп слишком пухленький
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NeraZZ
Ну хоть от фетиша на пот отошли
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