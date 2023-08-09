В сети появились изображения суперзвезд НБА в новой версии NBA 2K
В сети появились изображения суперзвезд НБА в новой версии популярного симулятора NBA 2K.
Разработчики выложили картинки с Николой Йокичем, Леброном Джеймсом, Стефеном Карри, Яннисом Адетокумбо, Джоэлом Эмбиидом и Кевином Дюрэнтом.
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NBA 2K
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