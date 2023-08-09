Пэт Райли: «Уэйд – величайший игрок «Хит», но это не должно оскорблять Леброна»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд Пэт Райли НБА Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли объяснил, почему Дуэйн Уэйд является главным игроком в истории клуба.

«Дуэйн Уэйд – величайший игрок, который когда-либо надевал форму «Майами».

Леброн Джеймс был с нами четыре года, принес огромную пользу и помог Дуэйну достичь того, чего он хотел. Но несмотря на всю эту его работу в «Майами», Дуэйн – величайший игрок, когда-либо выступавший за «Хит». Это не должно оскорблять Леброна, это обусловлено годами, которые провел Дуэйн за нас, и краткосрочным пребыванием в клубе Леброна», – заявил Райли.

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