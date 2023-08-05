Дирк Новицки о введении в Зал славы вместе с Уэйдом: «Сейчас между нами взаимное уважение»

Теги Даллас Дирк Новицки Майами Дуэйн Уэйд НБА Зал славы Баскетбол

Прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки заявил, что для него не стало проблемой попадание в один класс с экс-игроком «Майами» Дуэйном Уэйдом при введении в Зал славы.

Новицки и Уэйд были принципиальными соперниками по ходу карьеры, их команды дважды встречались в решающих сериях.

«Мы общались в апреле и стали ближе друг к другу. Мы сидели вместе с его семьей во время одного из ужинов, мы общались, болтали. Так что все хорошо. Сейчас между нами взаимное уважение», – заявил немец.

Уэйд и Новицки были официально объявлены новыми членами Зала славы в апреле. Церемония введения состоится в августе.

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1 комментарий

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Круто, что Дирк в итоге всё-таки получил свою гайку.
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