Дирк Новицки о введении в Зал славы вместе с Уэйдом: «Сейчас между нами взаимное уважение»
Прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки заявил, что для него не стало проблемой попадание в один класс с экс-игроком «Майами» Дуэйном Уэйдом при введении в Зал славы.
Новицки и Уэйд были принципиальными соперниками по ходу карьеры, их команды дважды встречались в решающих сериях.
«Мы общались в апреле и стали ближе друг к другу. Мы сидели вместе с его семьей во время одного из ужинов, мы общались, болтали. Так что все хорошо. Сейчас между нами взаимное уважение», – заявил немец.
Уэйд и Новицки были официально объявлены новыми членами Зала славы в апреле. Церемония введения состоится в августе.
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