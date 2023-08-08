НБА представила лучшие моменты Дуэйна Уэйда за каждый сезон
НБА представила подборку лучших моментов легендарного защитника «Майами» Дуэйна Уэйда за каждый сезон, который он провел в лиге.
Уэйд выступал в НБА с 2003 по 2019 год, набирая 22,0 очка, 5,4 передачи, 4,7 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч. 14,5 из 16 сезонов защитник провел за «Майами».
Уэйд является трехкратным чемпионом НБА в составе «Хит» (2006, 2012, 2013).
11-12 августа Уэйд будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
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