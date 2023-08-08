НБА представила лучшие моменты Дуэйна Уэйда за каждый сезон

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА видео Зал славы Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов легендарного защитника «Майами» Дуэйна Уэйда за каждый сезон, который он провел в лиге.

Уэйд выступал в НБА с 2003 по 2019 год, набирая 22,0 очка, 5,4 передачи, 4,7 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч. 14,5 из 16 сезонов защитник провел за «Майами».

Уэйд является трехкратным чемпионом НБА в составе «Хит» (2006, 2012, 2013).

11-12 августа Уэйд будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

 Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?

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1 комментарий

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Джонни-массажист
Батя в прайме возил по паркету и Леброна,и Кобе...Эх,приятно было смотреть ,особенно хорош был в 2010м....
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