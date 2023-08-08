НБА представила лучшие моменты Дуэйна Уэйда за каждый сезон

представила подборку лучших моментов легендарного защитника « » за каждый сезон, который он провел в лиге.

Уэйд выступал в НБА с 2003 по 2019 год, набирая 22,0 очка, 5,4 передачи, 4,7 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч. 14,5 из 16 сезонов защитник провел за «Майами».

Уэйд является трехкратным чемпионом НБА в составе «Хит» (2006, 2012, 2013).

11-12 августа Уэйд будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?