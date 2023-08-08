Пэт Райли: «Дуэйн Уэйд — величайший игрок, когда-либо выступавший за «Хит»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд Пэт Райли НБА Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли считает защитника Дуэйна Уэйда величайшим игроком в истории клуба.

«Дуэйн — величайший игрок, который когда-либо надевал форму «Хит».

Леброн Джеймс провел в нашем клубе четыре года, поднял нас на невероятный уровень и помог Дуэйну добиться того, чего тот хотел. Но несмотря на весь объем работы, который проделал Леброн, Дуэйн — величайший игрок, когда-либо выступавший за «Хит».

При всем моем уважении, Леброн провел здесь короткий срок, а Дуэйн играл за нас много лет», – объяснил Райли.

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9 комментариев

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Tim Timson
привет Моурнингу, Леброну, Батлеру, Шаку и некоторым другим... но все по делу)
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Kemal Gul
Ответ dato akhaladze
Я читал, и фраза "Уейд лучший игрок когда-либо выступавший за Маями" Учитывет даже всего год или даже один матч отыгравший за клуб игрока, разве нет?
Помимо отдельно взятой фразы стоит учитывать и контекст, разве нет? И слова Райли о том, что ЛеБрон провёл в Хит слишком мало времени, всего 4 сезона, как бы намекают, что он имеет в виду лучшего игрока в истории франшизы, того, кто внёс наибольший вклад. Мне это кажется довольно очевидным
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Айрат Ситдиков
Ответ Tim Timson
привет Моурнингу, Леброну, Батлеру, Шаку и некоторым другим... но все по делу)
По-хорошему уэйд всю карьеру в миами должен был провести, но как-то сильно сдал по сути.
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Forza
Чикаго - Джордан
Кливленд - Леброн
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Майами - Уэйд
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Атланта - Трей Янг
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dato akhaladze
Ответ Tim Timson
привет Моурнингу, Леброну, Батлеру, Шаку и некоторым другим... но все по делу)
По какому такому делу? Если бы он сказал что Уейд лучший игрок команды в истории, то с учётом короткого периода Леброна в Маими можно было бы согласиться. Но в таком варианте слова звучат будто батя лучше краба, что конечно шиза полная.
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Kemal Gul
Ответ dato akhaladze
По какому такому делу? Если бы он сказал что Уейд лучший игрок команды в истории, то с учётом короткого периода Леброна в Маими можно было бы согласиться. Но в таком варианте слова звучат будто батя лучше краба, что конечно шиза полная.
Он буквально так и сказал, и короткий срок Леброна в команде упомянул. Иногда стоит читать дальше заголовка
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xamer 9
Ответ Kemal Gul
Помимо отдельно взятой фразы стоит учитывать и контекст, разве нет? И слова Райли о том, что ЛеБрон провёл в Хит слишком мало времени, всего 4 сезона, как бы намекают, что он имеет в виду лучшего игрока в истории франшизы, того, кто внёс наибольший вклад. Мне это кажется довольно очевидным
Все верно. Точно также генменеджер Уизардс легко мог назвать лучшим игроком в истории франшизы Уэса Ансельда, а не Джордана, потому что Уэс был главной звездой в победном финале 1978 года, а Джордан уже доигрывал в клубе без притязаний на чемпионство.
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