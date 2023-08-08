Пэт Райли: «Дуэйн Уэйд — величайший игрок, когда-либо выступавший за «Хит»

Президент « » считает защитника величайшим игроком в истории клуба.

«Дуэйн — величайший игрок, который когда-либо надевал форму «Хит».

провел в нашем клубе четыре года, поднял нас на невероятный уровень и помог Дуэйну добиться того, чего тот хотел. Но несмотря на весь объем работы, который проделал Леброн, Дуэйн — величайший игрок, когда-либо выступавший за «Хит».

При всем моем уважении, Леброн провел здесь короткий срок, а Дуэйн играл за нас много лет», – объяснил Райли.

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