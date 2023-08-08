Пэт Райли: «Дуэйн Уэйд — величайший игрок, когда-либо выступавший за «Хит»
Президент «Майами» Пэт Райли считает защитника Дуэйна Уэйда величайшим игроком в истории клуба.
«Дуэйн — величайший игрок, который когда-либо надевал форму «Хит».
Леброн Джеймс провел в нашем клубе четыре года, поднял нас на невероятный уровень и помог Дуэйну добиться того, чего тот хотел. Но несмотря на весь объем работы, который проделал Леброн, Дуэйн — величайший игрок, когда-либо выступавший за «Хит».
При всем моем уважении, Леброн провел здесь короткий срок, а Дуэйн играл за нас много лет», – объяснил Райли.
Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?
Кливленд - Леброн
Лейкерс - Коби
Бостон - Рассел
Майами - Уэйд
ГСВ - Карри
Даллас - Новицки
Орландо - Ховард
Финикс - Нэш
Денвер - Йокич
Хьюстон - Хаким
Детройт - Томас
Индиана - Миллер
Милуоки - Яннис
Миннесота - Гарнет
Новый Орлеан - Крис Пол
Никс - Патрик Юинг
Филадельфия - Айверсон
Нетс - Мозгов
Портленд - Лиллард
Сан Антонио - Венбаньяма
Юта - Карл Мэллоун
Клипперс - Гриффин
Мемфис - Марк Газоль
Торонто - Винс Картер
Шарлотт - Уокер
Оклахома - Дюрант
Атланта - Трей Янг