Женская НБА. «Финикс» примет «Коннектикут», «Сиэтл» сыграет с «Атлантой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.

« » уступил «Коннектикуту», «Даллас» проиграл «Лас-Вегасу».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

–

11 августа. 2.00

Финикс – Коннектикут

11 августа. 5.00

Сиэтл –

11 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?