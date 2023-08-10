Женская НБА. «Финикс» примет «Коннектикут», «Сиэтл» сыграет с «Атлантой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.
«Сиэтл» уступил «Коннектикуту», «Даллас» проиграл «Лас-Вегасу».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Миннесота
11 августа. 2.00
Финикс – Коннектикут
11 августа. 5.00
Сиэтл – Атланта
11 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?
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