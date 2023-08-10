Женская НБА. «Финикс» примет «Коннектикут», «Сиэтл» сыграет с «Атлантой»

Теги результаты женская НБА Финикс жен Коннектикут жен Индиана жен Миннесота жен Сиэтл жен Атланта жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.

«Сиэтл» уступил «Коннектикуту», «Даллас» проиграл «Лас-Вегасу».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ИндианаМиннесота

11 августа. 2.00

Финикс – Коннектикут

11 августа. 5.00

Сиэтл – Атланта

11 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

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