«Извините, но это ложь». Баскетболистки сборной Нигерии опровергли слова Лиз Кэмбедж

Баскетболистки сборной Нигерии опровергли слова австралийской звезды женской НБА Лиз Кэмбедж, которая заявила, что не оскорбляла нигериек на расовой почве в 2021 году, и что ее приглашают в сборную Нигерии.

«Извините, но это ложь, лол. Она назвала нас «обезьянами» и сказала нам возвращаться в нашу страну. Да, она так сказала! Обе команды рассказывают одну и ту же историю, кроме нее, так что думайте сами. Единственный человек, с которым она была в «сговоре» – это бывший тренер нашей национальной сборной, и он больше не тренер, вот и все», – написала Промис Амукамара.

«Не ври. Мы не зовем тебя в нашу сборную, и ты говорила расистские оскорбления в наш адрес во время игры», – написала Сара Огоке.

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