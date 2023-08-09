«Извините, но это ложь». Баскетболистки сборной Нигерии опровергли слова Лиз Кэмбедж

Теги происшествия женская НБА сборная Австралии жен Лиз Кэмбедж сборная Нигерии жен Баскетбол

Баскетболистки сборной Нигерии опровергли слова австралийской звезды женской НБА Лиз Кэмбедж, которая заявила, что не оскорбляла нигериек на расовой почве в 2021 году, и что ее приглашают в сборную Нигерии.

«Извините, но это ложь, лол. Она назвала нас «обезьянами» и сказала нам возвращаться в нашу страну. Да, она так сказала! Обе команды рассказывают одну и ту же историю, кроме нее, так что думайте сами. Единственный человек, с которым она была в «сговоре» – это бывший тренер нашей национальной сборной, и он больше не тренер, вот и все», – написала Промис Амукамара.

«Не ври. Мы не зовем тебя в нашу сборную, и ты говорила расистские оскорбления в наш адрес во время игры», – написала Сара Огоке.

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