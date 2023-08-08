Денвер и Филадельфия в числе городов, в которых может появиться новая команда женской НБА
Женская НБА нацелена на расширение состава участников на 1-2 клуба к 2025 году.
В качестве кандидатов на появление в них клуба WNBA рассматриваются Нэшвилл, Торонто, Остин, Денвер, Шарлотт, Филадельфия, Портленд и область залива Сан-Франциско.
На данный момент в женской НБА выступают 12 клубов.
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