Денвер и Филадельфия в числе городов, в которых может появиться новая команда женской НБА

Теги женская НБА НБА Баскетбол

Женская НБА нацелена на расширение состава участников на 1-2 клуба к 2025 году.

В качестве кандидатов на появление в них клуба WNBA рассматриваются Нэшвилл, Торонто, Остин, Денвер, Шарлотт, Филадельфия, Портленд и область залива Сан-Франциско.

На данный момент в женской НБА выступают 12 клубов.

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