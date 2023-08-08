Женская НБА. «Сиэтл» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Сиэтл» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Сиэтл – Коннектикут
8 августа. 22.00
Индиана – Лос-Анджелес
9 августа. 2.00
Даллас – Лас-Вегас
9 августа. 3.00
Чикаго – Миннесота
9 августа. 3.00
Финикс – Вашингтон
9 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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