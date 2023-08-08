Женская НБА. «Сиэтл» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

« » примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Сиэтл – Коннектикут

8 августа. 22.00

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9 августа. 2.00

– Лас-Вегас

9 августа. 3.00

– Миннесота

9 августа. 3.00

Финикс – Вашингтон

9 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?