Женская НБА. «Сиэтл» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Сиэтл жен Вашингтон жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Сиэтл» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Сиэтл – Коннектикут

8 августа. 22.00

ИндианаЛос-Анджелес

9 августа. 2.00

Даллас – Лас-Вегас

9 августа. 3.00

Чикаго – Миннесота

9 августа. 3.00

Финикс – Вашингтон

9 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

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