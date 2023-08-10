Опубликовано видео матча, где Лиз Кэмбедж била и обзывала баскетболисток сборной Нигерии

Теги происшествия женская НБА видео сборная Австралии жен Лиз Кэмбедж сборная Нигерии жен Баскетбол

В сети появилась видеозапись скандального товарищеского матча между женскими сборными Австралии и Нигерии, который состоялся 13 июля 2021 года, накануне Матча всех звезд женской НБА в Лас-Вегасе.

На видео видно, как австралийская центровая Лиз Кэмбедж несколько раз бьет соперниц локтями во время игры. В какой-то момент одна из нигериек не выдерживает, бросается на Кэмбедж, бьет по голове и валит на паркет. После этого австралийка начинает выкрикивать оскорбления в адрес нигерийских баскетболисток.

После матча Кэмбедж, чей отец родом из Нигерии, извинилась перед нигерийской командой, однако баскетболистки не поверили в искренность ее извинений.

Баскетболистки сборной Нигерии обвинили Кэмбедж в оскорблениях на расовой почве. По их словам, во время стычки она назвала их «обезьянами» и велела «возвращаться в свою страну третьего мира».

Позже Кэмбедж объявила, что отказывается от участия в Олимпийских играх в Токио, отложенных из-за коронавируса, сославшись на свое психическое и физическое здоровье. Летом 2022-го она объявила, что «временно» уходит из женской НБА. Сейчас она выступает за «Маккаби Бнот Ашдод».

Кэмбедж отрицает, что произносила расистские оскорбления. На днях она заявила в интервью, что хочет покинуть сборную Австралии и представлять команду Нигерии на Олимпийских играх 2024 года.

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3 комментария

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0kolyan00@mail.ru
Иногда люди не понимают значения и силы слова. А она огромная, по факту разрушила сама себе корьеру
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misshud
Ну ударила её, а потом чёрная влетела в Лиз на полном ходу. Вообще не равномерно."Лиз нас обзывала, хнык, хнык". Пипец! И это серьёзные, взрослые люди. Им бы в детский сад ещё походить)
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