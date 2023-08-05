Тони Паркер: «Если бы Пау Газоль не родился, Франция завоевала бы больше золотых медалей»
Чемпион Европы 2013 года в составе сборной Франции Тони Паркер, который на следующей неделе будет введен в Зал славы вместе с Пау Газолем, рассказал о противостоянии французской и испанской сборных.
«Если бы Пау Газоль не родился, мы завоевали бы больше золотых медалей.
У нас было великое соперничество с Испанией. Я всегда благодарю Пау за то, что он был рядом и вынуждал меня и французскую сборную играть лучше.
Мне нравилось играть против Испании, потому что это сделало меня лучше. Менталитет испанской команды всегда меня вдохновлял», – сказал Паркер.
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