Тони Паркер: «Если бы Пау Газоль не родился, Франция завоевала бы больше золотых медалей»

Теги Пау Газоль Тони Паркер сборная Испании сборная Франции НБА Баскетбол

Чемпион Европы 2013 года в составе сборной Франции Тони Паркер, который на следующей неделе будет введен в Зал славы вместе с Пау Газолем, рассказал о противостоянии французской и испанской сборных.

«Если бы Пау Газоль не родился, мы завоевали бы больше золотых медалей.

 У нас было великое соперничество с Испанией. Я всегда благодарю Пау за то, что он был рядом и вынуждал меня и французскую сборную играть лучше.

Мне нравилось играть против Испании, потому что это сделало меня лучше. Менталитет испанской команды всегда меня вдохновлял», – сказал Паркер.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?

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1 комментарий

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Если бы Зидан не родился во Франции у них не было бы футбольного золота ЧМ 1998 и ЧЕ 2000. История не терпит сослагательного наклонения.
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