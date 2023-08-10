Кендрик Нанн принял предложение «Олимпиакоса»
Американский разыгрывающий Кендрик Нанн (27 лет, 188 см) принял предложение «Олимпиакоса», но клуб взял время подумать, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» предложил Нанну двухлетний контракт на 6 миллионов евро.
Нанн выступает в НБА с 2019 года. Защитник провел первые два сезона карьеры за «Майами», после чего перешел в «Лейкерс».
В январе 2023-го «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хатимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.
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