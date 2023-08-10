Кендрик Нанн принял предложение «Олимпиакоса»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА Вашингтон чемпионат Греции Кендрик Нанн Баскетбол

Американский разыгрывающий Кендрик Нанн (27 лет, 188 см) принял предложение «Олимпиакоса», но клуб взял время подумать, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» предложил Нанну двухлетний контракт на 6 миллионов евро.

Нанн выступает в НБА с 2019 года. Защитник провел первые два сезона карьеры за «Майами», после чего перешел в «Лейкерс».

В январе 2023-го «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хатимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

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2 комментария

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unrecyclable
Смешной этот Нанн, 9 дней назад говорил: «Откуда вы взяли эти фейковые новости? Кто источник?»
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Tim Timson
Ответ unrecyclable
Смешной этот Нанн, 9 дней назад говорил: «Откуда вы взяли эти фейковые новости? Кто источник?»
узнал о фейке, проверил информацию и решил сделать новость не фейком)
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