Кендрик Нанн принял предложение «Олимпиакоса»

Американский разыгрывающий (27 лет, 188 см) принял предложение « », но клуб взял время подумать, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» предложил Нанну двухлетний контракт на 6 миллионов евро.

Нанн выступает в НБА с 2019 года. Защитник провел первые два сезона карьеры за «Майами», после чего перешел в «Лейкерс».

В январе 2023-го «Лейкерс» обменяли Нанна в « » на Руи Хатимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

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