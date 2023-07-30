«Олимпиакос» предложил Кендрику Нанну 5 млн евро за 2 года

Греческий « » предложил (27 лет, 188 см) двухлетний контракт на 5 миллионов евро, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Американский разыгрывающий рассматривает предложение и пока не дал ответа в надежде заключить соглашение с одной из команд НБА.

Нанн выступает в НБА с 2019 года. Защитник провел первые два сезона карьеры за «Майами», после чего перешел в «Лейкерс». В январе 2023-го «Лейкерс» обменяли Нанна в « » на Руи Хачимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

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