Кендрик Нанн назвал новость о договоренности с «Олимпиакосом» фейком

Инсайдер Маттео Андреани в понедельник написал о том, что греческий « » близок к подписанию защитника .

Американский баскетболист отреагировал на сообщение в социальных сетях.

«Откуда вы взяли эти фейковые новости? Кто источник?» – написал Нанн.

Нанн выступает в НБА с 2019 года. Защитник провел первые два сезона карьеры за «Майами», после чего перешел в «Лейкерс».

В январе 2023-го «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хачимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

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