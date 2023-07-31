«Олимпиакос» близок к договоренности с Кендриком Нанном

Греческий «Олимпиакос» близок к подписанию защитника (27 лет, 188 см).

« » предлагает Нанну 2-летний контракт на 6 миллионов евро, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Американский разыгрывающий готов перебраться в клуб .

Нанн выступает в НБА с 2019 года. Защитник провел первые два сезона карьеры за «Майами», после чего перешел в «Лейкерс».

В январе 2023-го «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хачимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

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