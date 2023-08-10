ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/4 финала. Франция играет с Грецией, Сербия встретится с Литвой и другие матчи
Сегодня в северомакедонском Скопье проходят матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
Франция играет с Грецией, Сербия встретится с Литвой.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Плей-офф
1/4 финала
Италия – Германия – 75:56 (22:11, 21:21, 16:18, 16:6)
10 августа. 14.30
Франция – Греция
10 августа. 17.00
Словения – Испания
10 августа. 19.30
Литва – Сербия
10 августа. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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