ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/4 финала. Франция играет с Грецией, Сербия встретится с Литвой и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье проходят матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Франция играет с Грецией, Сербия встретится с Литвой.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Плей-офф

1/4 финала

Италия – Германия – 75:56 (22:11, 21:21, 16:18, 16:6)

10 августа. 14.30

Франция – Греция

10 августа. 17.00

Словения – Испания

10 августа. 19.30

Литва – Сербия

10 августа. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом