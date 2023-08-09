ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/8 финала. Литва – Турция, Испания сыграет с Латвией и другие матчи
Сегодня в северомакедонском Скопье стартует плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
В матчах 1/8 финала Литва встретится с Турцией, Испания сыграет с Латвией.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Плей-офф
1/8 финала
Франция – Черногория
9 августа. 14:30
Германия – Польша
9 августа. 14:30
Греция – Финляндия
9 августа. 17:00
Италия – Бельгия
9 августа. 17:00
Сербия – Израиль
9 августа. 19:30
Словения – Северная Македония
9 августа. 19:30
Литва – Турция
9 августа. 22:00
Испания – Латвия
9 августа. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?
Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом
Комментарии