ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/8 финала. Литва – Турция, Испания сыграет с Латвией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье стартует плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

В матчах 1/8 финала Литва встретится с Турцией, Испания сыграет с Латвией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Плей-офф

1/8 финала

Франция – Черногория

9 августа. 14:30

Германия – Польша

9 августа. 14:30

Греция – Финляндия

9 августа. 17:00

Италия – Бельгия

9 августа. 17:00

Сербия – Израиль

9 августа. 19:30

Словения – Северная Македония

9 августа. 19:30

Литва – Турция

9 августа. 22:00

Испания – Латвия

9 августа. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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