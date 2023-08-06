ЧЕ-2023. Юноши (U16). Франция сыграет с Северной Македонией, Испания сразится с Германией и другие матчи
Сегодня в северомакедонском Скопье продолжается групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
Франция сыграет с Северной Македонией, Испания сразится с Германией.
Чемпионат Европы
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Групповой этап
Группа A
Турция – Словения
6 августа. 14.00
Черногория – Италия
6 августа. 22.00
Положение команд: Италия – 1-0, Словения – 1-0, Черногория – 0-1, Турция – 0-1.
Группа B
Бельгия – Литва
6 августа. 17.00
Франция – Северная Македония
6 августа. 19.39
Положение команд: Литва – 1-0, Северная Македония – 1-0, Бельгия – 0-1, Франция – 0-1.
Группа C
Финляндия – Израиль
6 августа. 14.30
Испания – Германия
6 августа. 22.00
Положение команд: Испания – 1-0, Германия – 1-0, Финляндия – 0-1, Израиль – 0-1.
Группа D
Греция – Латвия
6 августа. 17.00
Польша – Сербия
6 августа. 19.30
Положение команд: Польша – 1-0, Греция – 1-0, Сербия – 0-1, Латвия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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