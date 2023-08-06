ЧЕ-2023. Юноши (U16). Франция сыграет с Северной Македонией, Испания сразится с Германией и другие матчи

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Сегодня в северомакедонском Скопье продолжается групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Франция сыграет с Северной Македонией, Испания сразится с Германией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Групповой этап

Группа A

Турция – Словения

6 августа. 14.00

Черногория – Италия

6 августа. 22.00

Положение команд: Италия – 1-0, Словения – 1-0, Черногория – 0-1, Турция – 0-1.

Группа B

Бельгия – Литва

6 августа. 17.00

Франция – Северная Македония

6 августа. 19.39

Положение команд: Литва – 1-0, Северная Македония – 1-0, Бельгия – 0-1, Франция – 0-1.

Группа C

Финляндия – Израиль

6 августа. 14.30

Испания – Германия

6 августа. 22.00

Положение команд: Испания – 1-0, Германия – 1-0, Финляндия – 0-1, Израиль – 0-1.

Группа D

Греция – Латвия

6 августа. 17.00

Польша – Сербия

6 августа. 19.30

Положение команд: Польша – 1-0, Греция – 1-0, Сербия – 0-1, Латвия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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