ЧЕ-2023. Юноши (U16). Литва – Франция, Сербия сыграет с Грецией и другие матчи
Сегодня в северомакедонском Скопье стартует групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
В первый игровой день Литва встретится с Францией, Сербия сыграет с Грецией.
Чемпионат Европы
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Групповой этап
Группа A
Словения – Черногория
5 августа. 14:30
Италия – Турция
5 августа. 17:00
Положение команд: Словения – 0-0, Италия – 0-0, Турция – 0-0, Черногория – 0-0.
Группа B
Северная Македония – Бельгия
5 августа. 19:30
ЛИТВА – ФРАНЦИЯ
5 августа. 22:00
Положение команд: Северная Македония – 0-0, Литва – 0-0, Франция – 0-0, Бельгия – 0-0.
Группа C
Германия – Финляндия
5 августа. 14:30
Израиль – Испания
5 августа. 17:00
Положение команд: Израиль – 0-0, Германия – 0-0, Испания – 0-0, Финляндия – 0-0.
Группа D
Латвия – Польша
5 августа. 19:30
Сербия – Греция
5 августа. 22:00
Положение команд: Латвия – 0-0, Сербия – 0-0, Греция – 0-0, Польша – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»
Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель
Комментарии