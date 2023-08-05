ЧЕ-2023. Юноши (U16). Литва – Франция, Сербия сыграет с Грецией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье стартует групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

В первый игровой день Литва встретится с Францией, Сербия сыграет с Грецией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Групповой этап

Группа A

Словения – Черногория

5 августа. 14:30

Италия – Турция

5 августа. 17:00

Положение команд: Словения – 0-0, Италия – 0-0, Турция – 0-0, Черногория – 0-0.

Группа B

Северная Македония – Бельгия

5 августа. 19:30

ЛИТВА – ФРАНЦИЯ

5 августа. 22:00

Положение команд: Северная Македония – 0-0, Литва – 0-0, Франция – 0-0, Бельгия – 0-0.

Группа C

Германия – Финляндия

5 августа. 14:30

Израиль – Испания

5 августа. 17:00

Положение команд: Израиль – 0-0, Германия – 0-0, Испания – 0-0, Финляндия – 0-0.

Группа D

Латвия – Польша

5 августа. 19:30

Сербия – Греция

5 августа. 22:00

Положение команд: Латвия – 0-0, Сербия – 0-0, Греция – 0-0, Польша – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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