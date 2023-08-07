ЧЕ-2023. Юноши (U16). Латвия – Сербия, Словения сыграет с Италией и другие матчи
Сегодня в северомакедонском Скопье продолжится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
Латвия встретится с Сербией, Словения сыграет с Италией.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Групповой этап
Группа A
СЛОВЕНИЯ – Италия
7 августа. 17:00
Турция – Черногория
7 августа. 22:00
Положение команд: Италия – 2-0, Словения – 2-0, Черногория – 0-2, Турция – 0-2.
Группа B
Франция – Бельгия
7 августа. 14:30
Северная Македония – Литва
7 августа. 19:30
Положение команд: Литва – 2-0, Франция – 1-1, Северная Македония – 1-1, Бельгия – 0-2.
Группа C
Германия – Израиль
7 августа. 17:00
Испания – Финляндия
7 августа. 19:30
Положение команд: Испания – 2-0, Германия – 1-1, Израиль – 1-1, Финляндия – 0-2.
Группа D
Латвия – Сербия
7 августа. 14:00
Греция – Польша
7 августа. 22:00
Положение команд: Греция – 2-0, Сербия – 1-1, Польша – 1-1, Латвия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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