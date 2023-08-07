ЧЕ-2023. Юноши (U16). Латвия – Сербия, Словения сыграет с Италией и другие матчи

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Сегодня в северомакедонском Скопье продолжится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Латвия встретится с Сербией, Словения сыграет с Италией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Групповой этап

Группа A

СЛОВЕНИЯ – Италия

7 августа. 17:00

Турция – Черногория

7 августа. 22:00

Положение команд: Италия – 2-0, Словения – 2-0, Черногория – 0-2, Турция – 0-2.

Группа B

Франция – Бельгия

7 августа. 14:30

Северная Македония – Литва

7 августа. 19:30

Положение команд: Литва – 2-0, Франция – 1-1, Северная Македония – 1-1, Бельгия – 0-2.

Группа C

Германия – Израиль

7 августа. 17:00

Испания – Финляндия

7 августа. 19:30

Положение команд: Испания – 2-0, Германия – 1-1, Израиль – 1-1, Финляндия – 0-2.

Группа D

Латвия – Сербия

7 августа. 14:00

Греция – Польша

7 августа. 22:00

Положение команд: Греция – 2-0, Сербия – 1-1, Польша – 1-1, Латвия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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