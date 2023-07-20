Журналист SI Крис Манникс: «На данный момент «Селтикс» стали еще хуже. Это, по сути, Кристапс Порзингис в обмен на Гранта Уильямса и Маркуса Смарта»

Теги Бостон НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Грант Уильямс Баскетбол

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс негативно отозвался о действиях «Бостона» в текущее межсезонье.

«На данный момент, в середине июля, «Селтикс» стали еще хуже. Это, по сути, Кристапс Порзингис в обмен на Гранта Уильямса и Маркуса Смарта. Даже несмотря на все его недостатки, мы знаем, что Смарт из себя представляет. Грант Уильямс, как бы плох он ни был во второй половине сезона, в первой половине он бросал 41% из-за дуги, и, думаю, получение контракта сделало бы его лучше в этом сезоне.

Извините, но Порзингис меня беспокоит. В прошлом году у него был отличный сезон, но он играл за команду без какой-либо цели. Теперь у него будет гарантия долгосрочного контракта с командой, которая должна вписать его в свою систему, чтобы добиться большого успеха. У меня только есть сомнения в том, насколько органично пройдет этот переход», – заявил Манникс в эфире Arbella Early Edition.

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4 комментария

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Archer_Great
Ответ Южанин78
Абсолютно правильно, да и к тому же один в один практически все центровые просто съедают Порзингиса.
От Порзи и не будут требовать защищаться один-в-один, эту роль застолбили за Хорфордом.
Мне видится, что латыша взяли чисто на эмоциях после финала конфы, когда некому было поливать, если у Джеев не получалось ничего. Типа долговязый парень с броском и неплохими скиллами в атаке в целом может зарешать в такие моменты)
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