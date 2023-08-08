Владелец «Бостона» Грусбек: «Меня впечатлил настрой Порзингиса и его желание побеждать вместе с «Селтикс»
Владелец «Бостона» Вик Грусбек заявил, что доволен в связи с переходом в команду «большого» Кристапса Порзингиса.
«Кристапс предан делу. Сейчас это уже опытный, эффективный игрок. Настоящая сила. Меня впечатлил его настрой, его желание побеждать вместе с «Селтикс». Он по-настоящему радуется переходу к нам.
Порзингис готов проявить себя на данном этапе карьеры, но он нуждается в правильном командном подходе, ему не хотелось делать все самому. Для него важна команда, одноклубники и чемпионский баннер», – заявил Грусбек.
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В вашике он провел хороший сезон, но временами его партнёры просто не замечали, стоит порзи один на дуге, а бил в это время стучит мячом, а потом в проходе лажает.