Владелец «Бостона» Грусбек: «Меня впечатлил настрой Порзингиса и его желание побеждать вместе с «Селтикс»

Владелец « » Вик Грусбек заявил, что доволен в связи с переходом в команду «большого» .

«Кристапс предан делу. Сейчас это уже опытный, эффективный игрок. Настоящая сила. Меня впечатлил его настрой, его желание побеждать вместе с «Селтикс». Он по-настоящему радуется переходу к нам.

Порзингис готов проявить себя на данном этапе карьеры, но он нуждается в правильном командном подходе, ему не хотелось делать все самому. Для него важна команда, одноклубники и чемпионский баннер», – заявил Грусбек.

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