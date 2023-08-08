Владелец «Бостона» Грусбек: «Меня впечатлил настрой Порзингиса и его желание побеждать вместе с «Селтикс»

Теги Бостон НБА Кристапс Порзингис Вик Грусбек Баскетбол

Владелец «Бостона» Вик Грусбек заявил, что доволен в связи с переходом в команду «большого» Кристапса Порзингиса.

«Кристапс предан делу. Сейчас это уже опытный, эффективный игрок. Настоящая сила. Меня впечатлил его настрой, его желание побеждать вместе с «Селтикс». Он по-настоящему радуется переходу к нам.

Порзингис готов проявить себя на данном этапе карьеры, но он нуждается в правильном командном подходе, ему не хотелось делать все самому. Для него важна команда, одноклубники и чемпионский баннер», – заявил Грусбек.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если он будет просто стоять и бросать открытые трехи то будет очень эффективен. Главное без травм.

В вашике он провел хороший сезон, но временами его партнёры просто не замечали, стоит порзи один на дуге, а бил в это время стучит мячом, а потом в проходе лажает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Настрой Смарта, видимо, впечатлил, но не настолько.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ RayAllen20
Если он будет просто стоять и бросать открытые трехи то будет очень эффективен. Главное без травм. В вашике он провел хороший сезон, но временами его партнёры просто не замечали, стоит порзи один на дуге, а бил в это время стучит мячом, а потом в проходе лажает.
Точно. Так и было в общем-то, хотя в Вашингтоне Кристапс смотрелся лучше, чем в Далласе. Может быть, ему чисто психолонически было легче в новом коллективе. Посмотрим, в Бостоне у него будут очень сильные одноклубники, он в такой команде ещё не играл. Заметил по прошлому сезону, что Порзингису весело в игре. Он будто раскрепостился. "На расслабоне", как он одно своё фото как-то по-русски подписал в Инстаграме.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий