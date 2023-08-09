Дуэйн Уэйд отреагировал на слова Пола Пирса о том, что он лучше бывшего игрока «Майами»

Теги Бостон Пол Пирс Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Бывший игрок «Майами» Дуэйн Уэйд спустя несколько недель отреагировал на слова экс-форварда «Бостона» Пола Пирса.

Чемпион НБА 2008 года в июле заявлял, что он лучше 3-кратного обладателя кубка Лэрри О’Брайена.

«В Америке дорогая квартплата, но я живу в этом доме (в голове Пирса – Sports.ru) бесплатно. И мне это нравится. Пусть он продолжает в том же духе, мне нравится жить бесплатно.

Слушайте, все задокументировано. Мне не надо ничего доказывать. Все давно задокументировано», – заявил Уэйд.

Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод

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4 комментария

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Tim Timson
нравится ему жить в доме с тараканами?)
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Freddy Durst
Ха. Красиво ответил. Браво челюсть !!!
+4
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Sonder
rent free in ya head pieeeerce
0
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