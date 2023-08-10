Деррик Джонс подпишет однолетний контракт с «Далласом»
Свободный агент Деррик Джонс (26 лет, 196 см) договорился о подписании однолетнего полностью гарантированного контракта с «Далласом», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента игрока.
Форвард провел предыдущие два сезона за «Чикаго». В сезоне-2022/23 он принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 5,0 очка и 2,4 подбора.
Джонс стал свободным агентом, отказавшись от опции продления контракта с «Чикаго» на сезон-2023/24 в размере 3,3 млн долларов.
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