НБА представила лучшие моменты Дирка Новицки за каждый сезон

Теги Даллас Дирк Новицки НБА видео Зал славы Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов легендарного форварда «Далласа» Дирка Новицки за каждый сезон, который тот провел в лиге.

Новицки провел в НБА 21 сезон (1998–2019), набирая 20,7 очка, 7,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч. Немецкий форвард провел всю карьеру за «Мэверикс». В 2011 году Дирк помог «Далласу» завоевать единственный чемпионский титул в истории клуба.

11-12 августа Новицки будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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