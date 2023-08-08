НБА представила лучшие моменты Дирка Новицки за каждый сезон

НБА представила подборку лучших моментов легендарного форварда « » за каждый сезон, который тот провел в лиге.

Новицки провел в НБА 21 сезон (1998–2019), набирая 20,7 очка, 7,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч. Немецкий форвард провел всю карьеру за «Мэверикс». В 2011 году Дирк помог «Далласу» завоевать единственный чемпионский титул в истории клуба.

11-12 августа Новицки будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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