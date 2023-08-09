Форварды Грег Браун (21 год, 206 см) и (23 года, 201 см) заключили соглашения с « » и примут участие в предсезонном тренировочном лагере команды.

Браун был выбран «Портлендом» во втором раунде драфта 2021 года. За два сезона форвард провел за «Блэйзес» 64 матча, набирая в среднем 4,0 очка и 2,4 подбора.

Уискэмп в прошлом сезоне провел 9 матчей за «Торонто», набирая в среднем 1 очко.

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо