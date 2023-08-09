«Даллас» пригласил Грега Брауна и Джо Уискэмпа в тренировочный лагерь
Форварды Грег Браун (21 год, 206 см) и Джо Уискэмп (23 года, 201 см) заключили соглашения с «Далласом» и примут участие в предсезонном тренировочном лагере команды.
Браун был выбран «Портлендом» во втором раунде драфта 2021 года. За два сезона форвард провел за «Блэйзес» 64 матча, набирая в среднем 4,0 очка и 2,4 подбора.
Уискэмп в прошлом сезоне провел 9 матчей за «Торонто», набирая в среднем 1 очко.
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