«Даллас» пригласил Грега Брауна и Джо Уискэмпа в тренировочный лагерь

Теги переходы Даллас НБА Джо Уискэмп Грег Браун Баскетбол

Форварды Грег Браун (21 год, 206 см) и Джо Уискэмп (23 года, 201 см) заключили соглашения с «Далласом» и примут участие в предсезонном тренировочном лагере команды.

Браун был выбран «Портлендом» во втором раунде драфта 2021 года. За два сезона форвард провел за «Блэйзес» 64 матча, набирая в среднем 4,0 очка и 2,4 подбора.

Уискэмп в прошлом сезоне провел 9 матчей за «Торонто», набирая в среднем 1 очко.

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