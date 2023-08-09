Лука Дончич набрал 34 очка, 13 подборов и 14 передач в матче с Черногорией

Звездный разыгрывающий « » и сборной Словении Лука Дончич оформил трипл-дабл в товарищеском матче с Черногорией (104:100).

Дончич набрал 34 очка (11 из 21 с игры), 13 подборов и 14 передач.

В субботу словенцы встретятся с командой США.

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