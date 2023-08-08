Сборная США обыграла команду Пуэрто-Рико в товарищеском матче с разницей «+43»

Теги результаты товарищеские матчи сборная США сборная Пуэрто-Рико НБА видео Чемпионат мира по баскетболу 2023 Микэл Бриджес Кэмерон Джонсон Энтони Эдвардс Баскетбол

Сборная США в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 провела товарищеский матч с командой Пуэрто-Рико и победила с разницей «+43» (117:74).

Энтони Эдвардс и Кэмерон Джонсон стали самыми результативными у США, набрав по 15 очков каждый, в активе Микэла Бриджеса 14 очков.

Джарен Джексон-младший набрал 12 очков, Бобби Портис, Джэйлен Брансон и Брэндон Ингрэм – по 11.

Следующий товарищеский матч США проведут 12 августа против Словении Луки Дончича.

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1 комментарий

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очень ровно укатали, давно не видел, чтобы так близко по очкам друг к другу все оказались в итоге. в этой сборной, может, и нет прям суперзвезд (кроме мб эдвардса), но средний уровень они держат приличный: каждый знает свою роль, ноль эгоизма, много веселья, хорошая химия. посмотрим, что будет с командами посильнее
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