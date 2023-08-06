Энтони Эдвардс заменил Кэма Джонсона в стартовой пятерке сборной США

Теги сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Кэмерон Джонсон Энтони Эдвардс Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр во время субботней тренировки переместил атакующего защитника Энтони Эдвардса («Миннесота») в стартовую пятерку вместо форварда Кэма Джонсона («Бруклин»).

«Еще ничего не решено. Мы учимся по ходу дела. Думаю, мы многое узнали вчера, и многое узнаем сегодня. Здорово, что все это записывается на видео и можно пересмотреть. У нас много талантливых игроков, поэтому будет много интересных возможных комбинаций», – сказал Керр.

В субботу в стартовой пятерке вышли Джейлен Брансон, Энтони Эдвардс, Микэл Бриджес, Брэндон Ингрэм и Джарен Джексон. В двусторонней игре основной состав победил вторую команду всухую.

В воскресенье команда проведет бесконтактную тренировку, а в понедельник сыграет первый товарищеский матч против сборной Пуэрто-Рико.

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4 комментария

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Ответ Дэннис Молинарев
Вторая команда ни разу не попала в кольцо????
третье поражение подряд не нужно было. 2-0 и завершили сразу)
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Вторая команда ни разу не попала в кольцо????
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Это как, всухую? Они там в соккер играли?
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да и Брансона стоило убрать)
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