Энтони Эдвардс заменил Кэма Джонсона в стартовой пятерке сборной США
Главный тренер сборной США Стив Керр во время субботней тренировки переместил атакующего защитника Энтони Эдвардса («Миннесота») в стартовую пятерку вместо форварда Кэма Джонсона («Бруклин»).
«Еще ничего не решено. Мы учимся по ходу дела. Думаю, мы многое узнали вчера, и многое узнаем сегодня. Здорово, что все это записывается на видео и можно пересмотреть. У нас много талантливых игроков, поэтому будет много интересных возможных комбинаций», – сказал Керр.
В субботу в стартовой пятерке вышли Джейлен Брансон, Энтони Эдвардс, Микэл Бриджес, Брэндон Ингрэм и Джарен Джексон. В двусторонней игре основной состав победил вторую команду всухую.
В воскресенье команда проведет бесконтактную тренировку, а в понедельник сыграет первый товарищеский матч против сборной Пуэрто-Рико.
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