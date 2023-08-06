Энтони Эдвардс заменил Кэма Джонсона в стартовой пятерке сборной США

Главный тренер сборной США Стив Керр во время субботней тренировки переместил атакующего защитника («Миннесота») в стартовую пятерку вместо форварда («Бруклин»).

«Еще ничего не решено. Мы учимся по ходу дела. Думаю, мы многое узнали вчера, и многое узнаем сегодня. Здорово, что все это записывается на видео и можно пересмотреть. У нас много талантливых игроков, поэтому будет много интересных возможных комбинаций», – сказал Керр.

В субботу в стартовой пятерке вышли Джейлен Брансон, Энтони Эдвардс, Микэл Бриджес, Брэндон Ингрэм и Джарен Джексон. В двусторонней игре основной состав победил вторую команду всухую.

В воскресенье команда проведет бесконтактную тренировку, а в понедельник сыграет первый товарищеский матч против сборной Пуэрто-Рико.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом