Стив Керр: «Энтони Эдвардс хорошо вписывается в игру по правилам ФИБА»

Главный тренер сборной США Стив Керр отдал должное защитнику , который стал самым результативным в команде в товарищеском матче с Пуэрто-Рико (117:74).

На счету игрока «Миннесоты» 15 очков.

«Энтони отлично сыграл. Он хорошо вписывается в игру по правилам ФИБА благодаря своим физическим данным, что проявляется как в атаке, так и в защите.

Здесь допускается контакт во время проходов, Эдвардс способен преодолевать это сопротивление благодаря своей мощи. Это же помогает ему на своей половине, он вступает в контакт с оппонентами и не дает им прорываться в трехсекундную», – заявил Керр.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом