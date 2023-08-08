Стив Керр: «Энтони Эдвардс хорошо вписывается в игру по правилам ФИБА»

Теги Миннесота сборная США сборная Пуэрто-Рико Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр отдал должное защитнику Энтони Эдвардсу, который стал самым результативным в команде в товарищеском матче с Пуэрто-Рико (117:74).

На счету игрока «Миннесоты» 15 очков.

«Энтони отлично сыграл. Он хорошо вписывается в игру по правилам ФИБА благодаря своим физическим данным, что проявляется как в атаке, так и в защите.

Здесь допускается контакт во время проходов, Эдвардс способен преодолевать это сопротивление благодаря своей мощи. Это же помогает ему на своей половине, он вступает в контакт с оппонентами и не дает им прорываться в трехсекундную», – заявил Керр.

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