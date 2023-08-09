Сын Стива Керра стал главным тренером фарм-команды «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр G-лига Ник Керр Баскетбол

«Голден Стэйт» назначил Ника Керра главным тренером своей фарм-команды «Санта-Круз», выступающей в G-лиге.

30-летний сын главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра провел последние два сезона в качестве ассистента в «Санта-Круз». До этого он работал видеокоординатором в «Уорриорз», а также в «Сперс».

Ник Керр отыграл четыре сезона в NCAA, после чего не был выбран на драфте НБА 2016 года.

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4 комментария

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Максим Максимов
Кумовство
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Korban Cobain
В Америке нет кумовства... только семья.
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Caracalla
"Кумовство, блат"? Нетворкинг!
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Undrey
боб ушёл и понеслась... скоро райли карри возглавит детскую команду, а Майкл томпсон совет ветеранов)
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