«Уорриорз» просмотрят Уэйтерса, Бэйзмора, Снелла и Тоскано-Андерсона

«Голден Стэйт» продолжает искать варианты усиления состава.

«Уорриорз» в ближайшие две недели собираются просмотреть свободных агентов , , , , Харри Джайлса и .

Закрытые тренировки пройдут в тренировочном комплексе «Голден Стэйт».

Бэйзмор и Тоскано-Андерсон ранее уже выступали за калифорнийский клуб.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?