«Уорриорз» просмотрят Уэйтерса, Бэйзмора, Снелла и Тоскано-Андерсона

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Дион Уэйтерс Кент Бэйзмор Трей Берк Тони Снелл Харри Джайлз Хуан Тоскано-Андерсон Баскетбол

«Голден Стэйт» продолжает искать варианты усиления состава.

«Уорриорз» в ближайшие две недели собираются просмотреть свободных агентов Диона Уэйтерса, Кента Бэйзмора, Тони Снелла, Трея Берка, Харри Джайлса и Хуана Тоскано-Андерсона.

Закрытые тренировки пройдут в тренировочном комплексе «Голден Стэйт».

Бэйзмор и Тоскано-Андерсон ранее уже выступали за калифорнийский клуб.

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9 комментариев

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Ilovethisgame77
Нет усиления в этом списке
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Daishi
Ураааааааа! Возвращение легенды! Тони Снелл, возможно, снова в деле! ГС не должны подвести баскетбольную общественность! :)
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Ужратый Гусениц
Когда Данливи достал шпаргалки Майерса ) Потом Леандро Барбосу позовут и Брайана Раша
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Иван Веревочкин
Ответ Naduvnoy
Пару лет назад казалось что Голда должна дать ХТ Андерсону пожизненный контракт, пусть и небольшой, так он выкладывался в каждом эпизоде.
судишь по единственному моменту, когда он нырнул за мячом и разбил голову? странно что максималку не предложили...
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Сергей Ратников
дион уэйтерс ходить то может ли еще - какой нафиг просмотр
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Сергей Ратников
Ответ Daishi
Ураааааааа! Возвращение легенды! Тони Снелл, возможно, снова в деле! ГС не должны подвести баскетбольную общественность! :)
это тот у кого протокольные рекорды? 4 ноля в статистике за матч и не один раз
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