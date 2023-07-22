Александр Щербенев: «Здорово в преддверии сезона помериться силами с такой командой, как «Фенербахче»

Защитник « ‑Кубань» признался, что ему будет очень интересно встретиться с турецкими клубами в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Это отличная новость, что сыграют «Фенербахче» и « ». Здорово в преддверии официального сезона помериться силами с такой командой, как «Фенербахче», соперником уровня Евролиги.

Думаю, все очень рады. Больше игр, больше спаррингов и бесценный опыт. Каждая из команд от таких игр будет становиться только лучше», — сказал Щербенев.

В пятницу Лига ВТБ объявила о том, что в Суперкубке примут участие турецкие « » и «Бешикташ», а также шесть российских команд — УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Нижний Новгород» и МБА.

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