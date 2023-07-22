Станислав Еремин: «Если сильные клубы будут участвовать в любых наших турнирах, то это здорово»
Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин заявил, что участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ турецких «Фенербахче» и «Бешикташа» — это очень важный и положительный момент для турнира.
«Если сильные клубы будут участвовать в любых наших турнирах, то это здорово. Тем более клубы такого уровня. Поэтому я считаю, что это очень хорошо.
Спорт должен объединять. И я считаю, что непосредственно в спортивном плане это будет положительный момент. Для баскетбола это важно», — сказал Еремин.
В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ», а также шесть российских команд — УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Нижний Новгород» и МБА.
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