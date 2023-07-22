Сергей Панов: «Если раньше российские команды уезжали за границу, то сегодня иностранные клубы едут к нам»

Президент «Нижнего Новгорода» отметил, что с участие турецких « » и « » добавит интереса и привлекательности российскому баскетболу.

«Для нас это будет один из заключительных этапов подготовки к сезону, очень важный. Очень хорошо, что в этом турнире будут участвовать сильнейшие российские команды и плюс соперники из‑за рубежа. На самом деле этот турнир проверит команду перед сезоном по полной программе. Если в начале предсезонной подготовки можно играть со слабыми, то в завершающей стадии необходимо уже играть только с сильными соперниками.

Второй момент, который хотелось бы отметить, что в данной ситуации здравый смысл еще у кого‑то остался, и у нас есть возможность играть в международных турнирах. Это очень важно. Третий момент — отмечу, что вся эта сложная ситуация пошла нам на пользу на сегодняшний день. Если раньше многие российские команды в преддверии подготовки к сезону уезжали играть за границу, то сегодня, благодаря сильным ходам менеджмента лиги ВТБ иностранные клубы едут к нам.

И это для болельщиков наших клубов несомненный плюс. В сложной ситуации, мне кажется, мы находим оптимальные пути решения. И чемпионат уже у нас становится интересный. И предстоящий турнир, думаю добавит интереса и привлекательности нашему баскетболу», — сказал Панов.

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