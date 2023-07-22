Игорь Кочарян: «Сразиться с одними из лучших клубов Европы — хорошая возможность для МБА проявить себя»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян заявил, что участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ станет прекрасным опытом для столичной команды.

«Конечно, для нас это почетно — участвовать в таком крупном представительском турнире. Тем более в преддверии сезона будет очень полезно сразу проверить свои силы в матчах с такими мощными соперниками прекрасными клубами. Для нас это тоже определенный вызов. Будем готовиться и стараться достойно выглядеть в этом турнире. Конечно, очень благодарны лиге за приглашение.

Мне кажется, для нас этот международный опыт очень важен, тем более в сегодняшних реалиях. Сразиться с одними из лучших клубов Европы — хорошая возможность для нас проверить силы наших молодых игроков и проявить себя на международном уровне», — сказал Кочарян.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ», а также шесть российских команд — УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Нижний Новгород» и МБА.

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