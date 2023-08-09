Под своды дворца спорта «Молот» подняли майку с фамилией Сергея Кущенко

Теги товарищеские матчи Сергей Кущенко сборная России фото сборная Ирана Баскетбол

Перед началом сегодняшнего товарищеского матча между сборными России и Ирана под своды дворца спорта «Молот» подняли майку с фамилией президента Единой лиги ВТБ и основателя пермского клуба «Урал-Грейт» Сергея Кущенко.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил Кущенко медаль в честь 300-летия Перми.

Сборная России вновь была сильнее команды Ирана – 71:57. В понедельник в первом матче россияне одержали победу со счетом 72:59.

Фото: министерство спорта Пермского края.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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