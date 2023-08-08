Зоран Лукич: «Завтра сборная Ирана будет играть жестче, чем в первом матче»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Ирана Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич ждет более жесткой игры от иранских баскетболистов во втором товарищеском матче команд.

«В Пермь на матчи со сборной Ирана прилетело 16 игроков, так что завтра точно будет ротация. Минимум четыре новых игрока сыграют. Наша задача посмотреть всех в деле. Ожидаем, что сборная Ирана будет играть жестче , чем в первом матче.

Вчера начали матч очень неплохо, контролировали игру, а потом были спады. И вовремя них я дал игрокам возможность самим делать определенные выводы и выходить из этого. Потому что был бы это чемпионат мира, я бы точно брал тайм-ауты», – сказал Лукич.

7 августа сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 72:59.

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