Андрей Мартюк: «Против иранцев было тяжело играть, потому что это абсолютно новый неизвестный соперник»

Тяжелый форвард сборной России и «Локомотива-Кубань» поделился ощущения от товарищеского матча против Ирана (72:59), рассказал о самом запоминающемся моменте встречи и корректировках, которые команда внесет в свою игру в завтрашнем матче.

- Вы пропустили прошлый матч с Беларусью, вышли и сразу набрали больше всех очков, как ощущения?

Эмоционально – очень спокойно. Потому что мы знали, что надо делать. Конечно, много чего не делали из того, что говорил тренер, но приблизительно понимали, как действовать, и от этого преобладало спокойствие. Тем более сразу первая или вторая комбинация были на меня – тренер доверил мне, я уверенно атаковал и все. Спасибо за доверие и возможности забить.

- Каким для вас был самый запоминающийся момент этой игры?

Для меня почему-то это был блокшот иранского центрового Хадади, когда я бросил из-под кольца. Это мощный игрок, гораздо тяжелее и выше меня, игрок с огромным опытом. В тот момент я чувствовал, что надо было не просто бросать, а действовать сверху.

- Насколько сложно было играть против иранцев? Чем опасна эта команда?

Прежде всего, против иранцев было тяжело играть, потому что это абсолютно новый неизвестный соперник. Тем более, у нас был только скаутинг и мы смотрели не так много видео с ними. Поэтому в начале просто играли свои комбинации и «подстраивались» под игру соперника, чтобы понять, как действовать против него.

- Что будете дорабатывать к следующей игре?

Доработок будет очень много. Вместе с тренером мы проанализируем этот матч. Думаю, много внимания будет уделено бокс-ауту и подбору.

Мартюк стал самым результативным игроком сборной России по итогам матча. За 22 с небольшим минуты, проведенные на паркете, он набрал 15 очков и сделал 9 подборов.

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