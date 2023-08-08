Андрей Кириленко о сборной России: «Понравился запас, с которым играли, было много борьбы»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, что ему понравилось в игре сборной России в товарищеском матче против команды Ирана (72:59).

«Видно, что есть стартовое волнение, было очень много промахов. Но мне понравился запас, с которым мы играли, было много борьбы. Уверен, что через день, 9 августа, ее будет еще больше», — сказал Кириленко.

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