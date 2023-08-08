Андрей Кириленко о сборной России: «Понравился запас, с которым играли, было много борьбы»

Теги товарищеские матчи сборная России РФБ Андрей Кириленко сборная Ирана Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, что ему понравилось в игре сборной России в товарищеском матче против команды Ирана (72:59).

«Видно, что есть стартовое волнение, было очень много промахов. Но мне понравился запас, с которым мы играли, было много борьбы. Уверен, что через день, 9 августа, ее будет еще больше», — сказал Кириленко.

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий