Товарищеский матч. Россия примет Иран

Сегодня в рамках товарищеского матча сборная Россия в Перми сыграет командой Ирана.

В первой встрече в понедельник россияне победили со счетом 72:59.

Товарищеский матч

Пермь

РОССИЯ – ИРАН

9 августа. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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