Товарищеский матч. Россия примет Иран

Теги результаты товарищеские матчи сборная России сборная Ирана Баскетбол

Сегодня в рамках товарищеского матча сборная Россия в Перми сыграет командой Ирана.

В первой встрече в понедельник россияне победили со счетом 72:59.

Товарищеский матч

Пермь

РОССИЯ – ИРАН

9 августа. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария

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Станислав SM
Надо сделать товарищеские матчи по месяцам, для всех сборных по всем видам спорта!
Июль - всё сборные играют с Белоруссией;
Август - всё сборные играют с Ираном;
и так далее...
Январь сборные играют между собой!!!
Вряд ли больше 12-ти наберётся)
И всем понятно сразу будет...
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Славонычч
Иран опять будет бит
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