Товарищеский матч. Россия примет Иран
Сегодня в рамках товарищеского матча сборная Россия в Перми сыграет командой Ирана.
В первой встрече в понедельник россияне победили со счетом 72:59.
Товарищеский матч
Пермь
РОССИЯ – ИРАН
9 августа. 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?
Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом
Июль - всё сборные играют с Белоруссией;
Август - всё сборные играют с Ираном;
и так далее...
Январь сборные играют между собой!!!
Вряд ли больше 12-ти наберётся)
И всем понятно сразу будет...